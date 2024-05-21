Мошенница собрала с казахстанцев почти 300 млн тенге на возобновляемые источники энергии
Фото: pixabay
В Кокшетау вынесли приговор в отношении жительницы города, которая создала и руководила финансовой пирамидой Chia Tai Tianging, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в прокуратуре Акмолинской области 21 мая, женщина для привлечения денег под видом вложения в возобновляемые источники энергии создала финансовую пирамиду Chia Tai Tianging.
"Действиями Н. в финансовую пирамиду вовлечены денежные средства вкладчиков на более чем 291 млн тенге, которые переводились в криптовалюту и начислялись на платформу CP Group", – сообщили в прокуратуре.
Приговором суда подсудимая признана виновной и приговорена к лишению свободы сроком на шесть лет, с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что свыше пяти тысяч павлодарцев вложили в финпирамиду более 7,6 млрд тенге.
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