Мошенница собрала с казахстанцев почти 300 млн тенге на возобновляемые источники энергии

В Кокшетау вынесли приговор в отношении жительницы города, которая создала и руководила финансовой пирамидой Chia Tai Tianging, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в прокуратуре Акмолинской области 21 мая, женщина для привлечения денег под видом вложения в возобновляемые источники энергии создала финансовую пирамиду Chia Tai Tianging.

"Действиями Н. в финансовую пирамиду вовлечены денежные средства вкладчиков на более чем 291 млн тенге, которые переводились в криптовалюту и начислялись на платформу CP Group", – сообщили в прокуратуре.

Приговором суда подсудимая признана виновной и приговорена к лишению свободы сроком на шесть лет, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что свыше пяти тысяч павлодарцев вложили в финпирамиду более 7,6 млрд тенге.