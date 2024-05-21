Какая ситуация сложилась на казахстанских водохранилищах

21 мая в Министерстве водных ресурсов и ирригации отчитались о ситуации на казахстанских водохранилищах. Как отмечается в отчете, половодье завершилось во всех регионах Казахстана, кроме Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Так, уровень реки Жайык в Атырау составляет 577 см, в селе Махамбет Атырауской области – 1020 см. Специалисты местного филиала "Казводхоза" продолжают работу по пропуску прибывающих паводковых вод.

Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 95%. Все они работают в штатном режиме.

В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 86,9%.

В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 69%. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99,7%. Все они работают в штатном режиме.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме.

"Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности", – отметили в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

Ранее глава государства заслушал отчет премьер-министра о ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ.