Какая ситуация сложилась на казахстанских водохранилищах
Так, уровень реки Жайык в Атырау составляет 577 см, в селе Махамбет Атырауской области – 1020 см. Специалисты местного филиала "Казводхоза" продолжают работу по пропуску прибывающих паводковых вод.
Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 95%. Все они работают в штатном режиме.
В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме.
В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%.
В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%. Оба объекта работают в штатном режиме.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 86,9%.
В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 69%. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.
В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99,7%. Все они работают в штатном режиме.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме.
"Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности", – отметили в Министерстве водных ресурсов и ирригации.
Ранее глава государства заслушал отчет премьер-министра о ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ.