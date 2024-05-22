В Астане стреляли из машины на ходу

В Астане сняли на видео стрельбу из авто, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось в соцсетях в паблике "Криминальный Казахстан". В описании указано, что инцидент произошел в ночь на 21 мая в Астане, на парковке "Салта" около гостиницы "Думан".





В пресс-службе Департамента полиции Астаны сообщили, что водителя авто нашли.

"Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан водитель автомашины марки "Kia, производивший выстрелы в воздух", – говорится в сообщении.

У него изъяли пистолет марки "Glock" (охолощенный), назначена экспертиза. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Проводится следствие.

В феврале 2024 года мужчина устроил стрельбу в магазине в Алматы.