Нападение на женщину в Шымкенте: пострадавшая не может отсудить материальный ущерб

В Шымкенте апелляционная коллегия рассмотрела дело об избиении местной жительницы и оставила приговор первой инстанции без изменения, передает корреспондент Zakon.kz.

Пострадавшая Лаура Оспанова рассказывает, что инцидент произошел в феврале этого года и решением суда она недовольна.



По ее словам, нападение произошло неожиданно. Женщина зашла в цветочный магазин, купила букет и хотела поехать к подруге на день рождения. Остановившись возле магазина, чтобы вызвать такси, она почувствовала сильный удар сзади. Выяснилось, что незнакомый мужчина пнул ее, а после ударил по лицу. Все это, по словам Лауры, сопровождалось нецензурной бранью.

Очевидцы инцидента вызвали полицейских и скорую помощь. Женщину экстренно доставили в больницу и диагностировали у нее сотрясение мозга. Ей пришлось потратить на лечение свыше 300 тысяч тенге. Но головные боли и спина ее беспокоят до сих пор. Что послужило причиной такой агрессии со стороны неизвестного мужчины, для Лауры остается загадкой. По словам жительницы Шымкента, он перед ней не извинился и возмещать моральный и материальный ущерб не собирается.

"Он с такой силой напал на меня, что у меня сломались очки. Я их храню еще, думаю, вдруг понадобятся. Конечно, я недовольна приговором второй инстанции. Я думала на апелляции будет по-другому. Но нет, меня там особо даже и не выслушали. Я и не поняла, что надо было говорить. Еще меня поругали там, сказали "а что вы моральный материальный ущерб не указали до решения суда первой инстанции". Я откуда это знала? Мне же в полиции сказали, что после суда подадите в административный суд. Я не знала, я же не юрист", – рассказала Лаура Оспанова корреспонденту Zakon.kz.

Адвокат пострадавшей говорит, что решением апелляционной коллегии они недовольны. Они намерены добиться справедливости, обратившись к генеральному прокурору. Возместить материальный и моральный ущерб, по словам юриста, не удалось из-за следователя.

"Как она сама пояснила, она хотела подать еще судебный иск. Однако, по ее словам, почему-то следователь дал ей разъяснение, что на данном этапе не надо подавать иск, что не является правдой. Я, наверное, обращусь к руководителю ДП – Таеву Думану Ашкеновичу, чтобы принял меры дисциплинарного характера. Потому что следователь должен быть независимым, но по моему мнению, он пожалел этого преступника", – считает адвокат пострадавшей Талгат Есимов.

Отметим, что нападавший 50-летний безработный житель Шымкента в суде заверил, что ничего об инциденте не помнит. Также выяснилось, что у него третья группа инвалидности. Это и стало смягчающим обстоятельством дела. Поэтому решение суда первой инстанции – ограничение свободы сроком на один год – оставлено в силе.

"Судом установлено, что О. 13 февраля 2024 года в Шымкенте, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно нанес один удар ногой в спину потерпевшей, после чего ударил кулаком в лицо, причинив ей легкий вред здоровью. Дело в апелляции рассмотрено по жалобе потерпевшей стороны, которая просила изменить наказание на лишение свободы. Государственный обвинитель и осужденный просили приговор оставить без изменения. Коллегия, изучив материалы дела, доводы сторон, пришла к выводу об оставлении приговора первой инстанции без изменения", – объяснили приговор в пресс-службе суда Шымкента.

Похожее нападение на девушку произошло в феврале этого года в Астане. В Сети распространилось видео, на котором видно, как мужчина средь белого дня нападает на девушку сзади и тащит за припаркованную рядом автомашину. Девушка громко кричит, однако никто к ней на помощь не приходит. В Департаменте полиции Астаны данный факт подтвердили и сообщили, что начато досудебное расследование по факту грабежа.