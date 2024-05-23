Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новые скоростемеры в ЗКО зафиксировали нарушений на восемь млн тенге

Фуры, грузовая машина, грузовик, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 07:30 Фото: unsplash
С 20 по 22 мая система выявила 190 нарушений на восемь миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал заместитель начальника управления административной полиции ДП Олжас Ибрайымов, с 20 мая на автодорогах республиканского значения в Западно-Казахстанской области ввели в эксплуатацию автоматические системы фиксации нарушений скоростного режима "Zerek-2". Об этом пишет Telegram-канал "Мой город".

Выяснилось, что только за два дня система выявила 190 нарушений на восемь миллионов тенге.

"Максимальную скорость движения система зафиксировала у авто KIA – 206 км в час. В основном люди едут на скорости 140-160 километров в час, когда максимальная скорость до 100 км в час. Это говорит о том, что водители не соблюдают ПДД и допускают грубые нарушения".Олжас Ибрайымов

По словам спикера, системы установили в пяти местах на платных дорогах. В трех местах по трассе в сторону Саратова и в двух местах по трассе в сторону Самары.

Ранее в МВД назвали самые частые причины ДТП на дорогах Казахстана.

Читайте также

Атырауская область
Защитную дамбу в Атырауской области восстановили, жители эвакуированы
Дамбу прорвало на реке Жайык
Дамбу прорвало на реке Жайык: на место ЧС приехал аким Атырауской области
Убийство школьника в Жамбылской области: руководству школы грозит тюремный срок
Убийство школьника в Жамбылской области: руководству школы грозит тюремный срок
Алия Абди
Транспорт Западно-Казахстанская область 2024 год Автодороги Штрафы Цифровые технологии Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Выпуск новой 10-тысячной купюры, как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Выпуск новой 10-тысячной купюры: как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: