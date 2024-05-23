Новые скоростемеры в ЗКО зафиксировали нарушений на восемь млн тенге

С 20 по 22 мая система выявила 190 нарушений на восемь миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал заместитель начальника управления административной полиции ДП Олжас Ибрайымов, с 20 мая на автодорогах республиканского значения в Западно-Казахстанской области ввели в эксплуатацию автоматические системы фиксации нарушений скоростного режима "Zerek-2". Об этом пишет Telegram-канал "Мой город".

Выяснилось, что только за два дня система выявила 190 нарушений на восемь миллионов тенге.

"Максимальную скорость движения система зафиксировала у авто KIA – 206 км в час. В основном люди едут на скорости 140-160 километров в час, когда максимальная скорость до 100 км в час. Это говорит о том, что водители не соблюдают ПДД и допускают грубые нарушения". Олжас Ибрайымов

По словам спикера, системы установили в пяти местах на платных дорогах. В трех местах по трассе в сторону Саратова и в двух местах по трассе в сторону Самары.

Ранее в МВД назвали самые частые причины ДТП на дорогах Казахстана.