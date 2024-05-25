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В селе Талдыколь Атырауской области начали принудительно эвакуировать жителей

самодельные дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 09:40 Фото: МЧС РК
25 мая 2024 года в оперативном штабе Атырауской области сообщили, что началась принудительная эвакуация населения в селе Талдыколь Махамбетского района, сообщает Zakon.k.z
"Решением эвакуационной комиссии Махамбетского района началась принудительная эвакуация жителей села Талдыколь. Решение о полной эвакуации принято в целях обеспечения безопасности жителей в связи с усилением угрозы затопления", – говорится в распространенном оперштабом сообщении.

Жители будут размещены в эвакопункте на базе общежития Атырауского университета имени Х. Досмухамедова. По желанию могут поселиться у родственников.

Для обеспечения безопасности в село Талдыколь стянуты 59 военнослужащих, 17 сотрудников МЧС и специальная техника.

Как уже сообщали ранее, 207 жителей Талдыколя были эвакуированы в Атырау, еще 422 человека по своему желанию разместились у родственников. В настоящее время в связи с возникшей угрозой селу Талдыколь проводится полная эвакуация остальных 255 жителей данного села.

В оперштабе отметили, что в селе Талдыколь проживает около 1,5 тыс. жителей.

Для эвакуации из зоны подтопления жителей села Талдыколь Махамбетского района спасатели МЧС организовали переправу на лодках. 

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