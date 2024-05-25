Крупная автомойка сгорела в Кокшетау

25 мая в Кокшетау загорелась крупная автомойка самообслуживания на площади 850 кв. метров, сообщает Zakon.kz.

О пожаре в МЧС сообщили в 13:22. Тогда огонь уже был локализован.

"Огонь локализован. Жертв и пострадавших нет, причина устанавливается", – говорится в сообщении МЧС.

О ликвидации сообщили в 13:51. Сотрудники МЧС потушили пожар на площади 850 кв. м. Также ведомство опубликовало соответствующее видео, на котором видно, как сильно пострадало здание.





В пятницу, 24 мая, крупный пожар произошел в ресторанном комплексе Уральска.