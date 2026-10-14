Опасность для соседних домов: пункт замены масла загорелся в Алматы

В Алматы вспыхнул пожар в пункте замены масла, спасатели не допустили распространения огня на соседние дома, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 14 октября 2026 года в Турксибском районе Алматы, на улице Поддубного, произошло возгорание потолочного перекрытия пункта замены масла. Опасность представляло то, что оно располагалось на первом этаже двухэтажного здания.

"Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и не допустили распространения огня на соседние дома", – сообщили в Министерстве по чрезвычайном ситуациям.

Пожар удалось своевременно локализовать на площади 60 кв. м и полностью ликвидировать. Сообщается, что пострадавших нет.

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