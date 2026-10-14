Опасность для соседних домов: пункт замены масла загорелся в Алматы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы вспыхнул пожар в пункте замены масла, спасатели не допустили распространения огня на соседние дома, сообщает Zakon.kz.
В ночь на 14 октября 2026 года в Турксибском районе Алматы, на улице Поддубного, произошло возгорание потолочного перекрытия пункта замены масла. Опасность представляло то, что оно располагалось на первом этаже двухэтажного здания.
"Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и не допустили распространения огня на соседние дома", – сообщили в Министерстве по чрезвычайном ситуациям.
Пожар удалось своевременно локализовать на площади 60 кв. м и полностью ликвидировать. Сообщается, что пострадавших нет.
В Актау сгорела детская площадка стоимостью почти 11 млн тенге. Застройщики винят двух девочек в поджоге.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript