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Происшествия

Опасность для соседних домов: пункт замены масла загорелся в Алматы

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 08:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы вспыхнул пожар в пункте замены масла, спасатели не допустили распространения огня на соседние дома, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 14 октября 2026 года в Турксибском районе Алматы, на улице Поддубного, произошло возгорание потолочного перекрытия пункта замены масла. Опасность представляло то, что оно располагалось на первом этаже двухэтажного здания.

"Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и не допустили распространения огня на соседние дома", – сообщили в Министерстве по чрезвычайном ситуациям.

Пожар удалось своевременно локализовать на площади 60 кв. м и полностью ликвидировать. Сообщается, что пострадавших нет.

В Актау сгорела детская площадка стоимостью почти 11 млн тенге. Застройщики винят двух девочек в поджоге.

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Камила Салкымбаева
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