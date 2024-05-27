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Затопления все еще угрожают ряду населенных пунктов в пригороде Атырау

угроза затопления в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 18:21 Фото: Telegram/oper_shtab_atyrau
Оперативный штаб по ЧС Атырауской области заявил о том, что опасными зонами в пригороде Атырау остаются участки под номерами 1-5, где сейчас наблюдается повышение уровня воды в реке Жайык, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал заместитель руководителя Департамента по ЧС Руслан Шариев, в настоящее время вода подступила к селам Алмалы и Бесикты.

"У населенных пунктов ведется круглосуточное дежурство, защитные дамбы дополнительно укрепляются шифером. Проводится дополнительная обваловка имеющихся укреплений. Вода представляет угрозу каждому населенному пункту в северной части Атырау", – рассказал Шариев.

Отмечается, что в Атырау и его пригороде ведется круглосуточное дежурство у защитных дамб. В берегоукрепительных работах принимают участие силы МЧС, Министерства обороны, местных исполнительных органов и волонтеры.

Ранее сообщалось, что паводковая ситуация в Атырауской области остается напряженной.

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