В ВКО показали, как укрепляют насыпь на реке Кара Ертис

В МЧС РК показали и рассказали, как ведут превентивные противопаводковые работы в ВКО. В селе Боран укладывают мешкотару, осуществляют подсыпку и укрепление дамб с помощью спецтехники, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, всего за сутки осуществлена укладка 150 мешков с инертными материалами, наращивание и укрепление насыпи длиной 250 м, высотой до 2 м.

За уровнем реки Кара Ертис ведется постоянный мониторинг.





Ранее, еще 4 мая, сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области началась вторая волна паводков.