Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В ВКО показали, как укрепляют насыпь на реке Кара Ертис

В ВКО показали, как укрепляют насыпь на реке Кара Ертис, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 08:34 Фото: МЧС РК
В МЧС РК показали и рассказали, как ведут превентивные противопаводковые работы в ВКО. В селе Боран укладывают мешкотару, осуществляют подсыпку и укрепление дамб с помощью спецтехники, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, всего за сутки осуществлена укладка 150 мешков с инертными материалами, наращивание и укрепление насыпи длиной 250 м, высотой до 2 м.

За уровнем реки Кара Ертис ведется постоянный мониторинг.


Ранее, еще 4 мая, сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области началась вторая волна паводков.

Читайте также

Казахстанские полицейские отправили на родину российского &quot;вора в законе&quot;
Казахстанские полицейские отправили на родину российского "вора в законе"
Массовая драка с оружием в Актобе: стали известны подробности
Массовая драка с оружием в Актобе: стали известны подробности
Шестилетний мальчик из Казахстана приехал в Санкт-Петербуг на лечение, но выпал из окна
Шестилетний мальчик из Казахстана выпал из окна в Санкт-Петербурге
Елена Вебер
Восточно-Казахстанская область Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: