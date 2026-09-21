#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+24°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+24°
$
446.56
512.34
5.3
Общество

Семейный клан в Астане вовлекал девушек в проституцию и вымогал деньги у их клиентов

Секс-работницы, секс работницы, секс-работница, секс работница, притон, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 16:28 Фото: Zakon.kz
15 участников организованной преступной группировки (ОПГ), в том числе члены одной семьи, организовали в Астане притон с вовлечением несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

В столичной прокуратуре 21 сентября 2026 года рассказали, что с 2023 по 2025 год две сестры со своими мужьями создали в жилых комплексах притоны для оказания сексуальных услуг.

"В состав ОПГ входили охранники, администраторы, а также лица, занимавшиеся рекламой услуг через социальные сети и мессенджеры. Организаторы искали девушек в ночных клубах города, обещая им высокий доход, проживание, безопасность и конфиденциальность", – рассказали в прокуратуре.

Помимо этого преступники, пользуясь состоянием алкогольного опьянения клиентов, применяли к ним физическую силу, вымогали деньги и незаконно удерживали в съемных квартирах.

Все 15 участников задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в суд.

В Усть-Каменогорске ранее вынесли приговор 14 участникам преступной группы, которая шесть лет занималась изготовлением и распространением порнографических материалов. Члены ОПГ развернули масштабный нелегальный бизнес на территории сразу нескольких регионов Казахстана, получая от этого стабильный и высокий доход.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
В Астане задержана ОПГ, принуждавшая девушек к проституции
09:44, 29 мая 2024
В Астане задержана ОПГ, принуждавшая девушек к проституции
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
04:30, 22 мая 2026
В Турции задержали вымогателей, вовлекавших женщин в проституцию
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, оружие, пистолет полицейского, задержание, наручники
10:33, 26 декабря 2025
ОПГ следили за жертвами и вымогали деньги: в МВД раскрыли детали расследований
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Никита Бояркин в воротах &quot;Адмирала&quot;
17:18, Сегодня
Казахстанцы Бояркин и Мусоров не смогли принести победу "Адмиралу" в матче КХЛ
Сабыржан Аккалыков во время боя на Кубке мира по боксу-2025 в Астане
17:01, Сегодня
Live: Расписание боёв казахстанских боксёров на Азиаде
WTT Star Contender Astana 2026
16:55, Сегодня
Стали известны призёры престижного турнира по настольному теннису в Астане
Карим Иминжанов
16:29, Сегодня
Ушуист Карим Иминжанов не сумел выйти в четвертьфинал Азиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: