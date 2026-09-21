Семейный клан в Астане вовлекал девушек в проституцию и вымогал деньги у их клиентов

15 участников организованной преступной группировки (ОПГ), в том числе члены одной семьи, организовали в Астане притон с вовлечением несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

В столичной прокуратуре 21 сентября 2026 года рассказали, что с 2023 по 2025 год две сестры со своими мужьями создали в жилых комплексах притоны для оказания сексуальных услуг.

"В состав ОПГ входили охранники, администраторы, а также лица, занимавшиеся рекламой услуг через социальные сети и мессенджеры. Организаторы искали девушек в ночных клубах города, обещая им высокий доход, проживание, безопасность и конфиденциальность", – рассказали в прокуратуре.

Помимо этого преступники, пользуясь состоянием алкогольного опьянения клиентов, применяли к ним физическую силу, вымогали деньги и незаконно удерживали в съемных квартирах.

Все 15 участников задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в суд.

В Усть-Каменогорске ранее вынесли приговор 14 участникам преступной группы, которая шесть лет занималась изготовлением и распространением порнографических материалов. Члены ОПГ развернули масштабный нелегальный бизнес на территории сразу нескольких регионов Казахстана, получая от этого стабильный и высокий доход.