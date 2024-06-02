11 человек пострадали в аварии на трассе в Карагандинской области

ДТП произошло 2 июня на трассе в Карагандинской области, 11 человек госпитализированы в больницу, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили Zakon.kz в Департаменте полиции области, ДТП произошло в 14:10 на автодороге Сарышаган – Балхаш, в 10 км от г. Балхаш.

"По предварительным данным, 38-летний водитель автомашины "Тойота Эстима", не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с отбойником. В результате ДТП водитель и его 10 пассажиров доставлены в медицинское учреждение", – рассказали в ДП.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.

Как уточнили в МЧС РК, 11 пострадавшим оказана медицинская помощь. Среди пострадавших был ребенок. Все они госпитализированы в больницу г. Балхаш.

Ранее сообщалось о другом ДТП. 30 мая авария с участием нескольких машин произошла на проспекте Рыскулова в Алматы.