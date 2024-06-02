Грузовик Погранслужбы улетел с серпантина в обрыв в Алматы

В Алматы 2 июня произошла дорожная авария с участием грузовика Пограничной службы КНБ РК, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили очевидцы ДТП, водитель "ГАЗ-66" двигался по своей полосе, но к нему выехали на встречку водители электромотоциклов.

Фото: Zakon.kz

Водитель грузовика, уходя от столкновения, не справился с управлением и вылетел с серпантина в обрыв.

Фото: Zakon.kz

Пострадали двое сотрудников Погранслужбы, они получили ушибы и переломы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Позже в пресс-службе КНБ РК Zakon.kz сообщили, что серьезных травм пограничники не получили, им оказана медпомощь, не требующая госпитализации. По факту ДТП проводится расследование.

Ранее сообщалось о другой аварии. ДТП произошло 2 июня на трассе в Карагандинской области, 11 человек госпитализированы в больницу.

