368 млн тенге хотели потратить на тротуарную плитку в Павлодаре: госзакупку отменили

Прокуроры Павлодара выявили серьезные нарушения в ходе анализа государственных закупок и смогли сохранить бюджетные средства, сообщает Zakon.kz.

По данным "Astana TV", серьезные нарушения выявили в проектно-сметной документации по ремонту центрального сквера. Согласно документам, на благоустройство планировалось закупить 25 тыс. кв. м тротуарной плитки стоимостью более 350 млн тенге. Однако проверка показала, что фактическая потребность составляет не более девяти тысяч квадратных метров.

Остальная территория занята деревьями, газонами и участками открытого грунта, где укладка плитки не предусмотрена. После вмешательства надзорного органа государственную закупку отменили, а должностное лицо, допустившее нарушения, привлекли к ответственности.

Со слов прокурора прокуратуры города Павлодара Асыл Есентур, предусмотренные проектом объемы работ и материалов значительно превышали реальную потребность, что создавало риск необоснованного расхода бюджетных средств.

Также прокуратура сорвала госзакупки на 1,1 млрд тенге в Акмолинской области.