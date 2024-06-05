500 человек вышли на поиски пропавшего особенного ребенка в Актобе

В Актобе идут поиски 13-летнего Карима Жетру. Он вышел из дома 4 июня 2024 года. К поискам особенного ребенка привлекли 500 человек. Детали розыскных мероприятий Zakon.kz озвучили в пресс-службе региональной полиции.

Стражи порядка 5 июня 2024 года уточнили, что по факту исчезновения Карима Жетру начато досудебное расследование. Ребенок страдает аутизмом.

"Проводится комплекс розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения пропавшего. На поиск ребенка привлечено порядка 500 человек, в том числе сотрудники полиции, УЧС, добровольцы. Задействованы служебные собаки и 40 единиц техники, три квадроцикла, две лодки, несколько лошадей, используются дроны". Пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области

Кроме того, проверяются все чердаки и дворы домов, канализационные люки, выгребные ямы. Идет прочесывание степи, в том числе лесных массивов.

"Наряду с этим отрабатываются места общественного питания, магазины и торговые центры с показом ориентировки. Информация об исчезновении несовершеннолетнего размещена в СМИ". Пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области

Ранее сообщалось, что с ночи 2 июня на водоеме близ Шахтинска искали двоих мужчин, которые уплыли на моторной лодке и не вернулись. Тело одного уже нашли, поиски второго продолжаются.