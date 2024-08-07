Главный бухгалтер алматинской гимназии за хищение 34 млн получила условный срок

За кражу более 34 миллионов тенге главный бухгалтер школы-гимназии №5 приговорена к семи годам условно, сообщает Zakon.kz.

В Управлении образования уточнили, что в марте 2024 года установили нарушения начисления и перечисления сверхустановленной нормы заработной платы на банковские счета 11 работников школы. На счета сотрудников с апреля 2023 года по февраль 2024 года было начислено 34 271 330 тенге.

Материалы незамедлительно были переданы в департамент Агентства по противодействию коррупции по Алматы.

После чего специалисты начали досудебное расследование в отношении главного бухгалтера школы по статье 189 УК РК.

В суде бухгалтер полностью признала вину. И подтвердила перевод денег на банковские счета лиц, фактически не работающих в школе.

Также в ходе досудебного и судебного расследования подсудимая добровольно возместила ущерб в полном объеме.

Приговором Ауэзовского районного суда от 22 июля 2024 года она была осуждена на 7 лет условно.

Приговор не вступил в законную силу.

"Вопрос о применении мер дисциплинарного взыскания в отношении директора школы будет решен после ее выхода из трудового отпуска", – заключили в Управлении.

Ранее стало известно, что за многомиллионные хищения и взятку осудили экс-главу Международного центра зеленых технологий.