Главный бухгалтер алматинской гимназии за хищение 34 млн получила условный срок
В Управлении образования уточнили, что в марте 2024 года установили нарушения начисления и перечисления сверхустановленной нормы заработной платы на банковские счета 11 работников школы. На счета сотрудников с апреля 2023 года по февраль 2024 года было начислено 34 271 330 тенге.
Материалы незамедлительно были переданы в департамент Агентства по противодействию коррупции по Алматы.
После чего специалисты начали досудебное расследование в отношении главного бухгалтера школы по статье 189 УК РК.
В суде бухгалтер полностью признала вину. И подтвердила перевод денег на банковские счета лиц, фактически не работающих в школе.
Также в ходе досудебного и судебного расследования подсудимая добровольно возместила ущерб в полном объеме.
Приговором Ауэзовского районного суда от 22 июля 2024 года она была осуждена на 7 лет условно.
Приговор не вступил в законную силу.
"Вопрос о применении мер дисциплинарного взыскания в отношении директора школы будет решен после ее выхода из трудового отпуска", – заключили в Управлении.
Ранее стало известно, что за многомиллионные хищения и взятку осудили экс-главу Международного центра зеленых технологий.