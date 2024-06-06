Сотрудники алматинской подземки стали фигурантами расследования Антикора

ГКП "Метрополитен" приобрел первичные резиновые пружины для локомотивов по завышенной цене на сумму 137 млн тенге, сообщили Zakon.kz в транспортной прокуратуре.

Факт хищения подтвердил аудиторский отчет метрополитена, в связи с чем транспортная прокуратура зарегистрировала досудебное расследование, которое ведет Антикоррупционная служба Алматы.

"Нарушения законности при расходовании бюджетных средств предприятиями квазигоссектора продолжают выявляться надзорным органом. Последний анализ показал, что сотрудники ГКП "Метрополитен" купили первичные резиновые пружины для локомотивов по завышенной цене на сумму 137 млн тенге. Расследованием дела занимается Антикоррупционная служба по городу Алматы. Главная транспортная прокуратура РК

Отмечается, что согласно ст. 201 УПК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", – добавили в государственном органе.

31 мая текущего года в Антикоре рассказали, что за хищение 159 млн тенге осуждены руководители военизированной железнодорожной охраны КТЖ.

