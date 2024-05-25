Табун лошадей чуть не унесло течением в Атырау
Фото: скриншот из видео МЧС РК/ Бейбитхан Спанов
Кызылординские спасатели помогли более 200 лошадям в одном из населенных пунктов Атырау, сообщает Zakon.kz.
Видео плывущего табуна лошадей, который уносит течением, разместили в Telegram-канале ведомства.
Спасатели провели работу по укреплению дамбы канала Сокол в населенном пункте Бесикты города Атырау.
Как рассказал начальник отдела предупреждения ЧС ДЧС Кызылординской области, 210 лошадей, оставшихся на островах данного населенного пункта, вывезены в безопасное место.
Также была проведена работа по откачке воды.
В селе Талдыколь Атырауской области проводится эвакуация жителей.
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