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Законодательство РК

Табун лошадей чуть не унесло течением в Атырау

лошадей спасли из потока воды, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 13:29 Фото: скриншот из видео МЧС РК/ Бейбитхан Спанов
Кызылординские спасатели помогли более 200 лошадям в одном из населенных пунктов Атырау, сообщает Zakon.kz.

Видео плывущего табуна лошадей, который уносит течением, разместили в Telegram-канале ведомства.


Спасатели провели работу по укреплению дамбы канала Сокол в населенном пункте Бесикты города Атырау.

Как рассказал начальник отдела предупреждения ЧС ДЧС Кызылординской области, 210 лошадей, оставшихся на островах данного населенного пункта, вывезены в безопасное место.

Также была проведена работа по откачке воды.

В селе Талдыколь Атырауской области проводится эвакуация жителей.

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Кызылординская область Паводки-2024 2024 год
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