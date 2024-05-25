Табун лошадей чуть не унесло течением в Атырау

Фото: скриншот из видео МЧС РК/ Бейбитхан Спанов

Кызылординские спасатели помогли более 200 лошадям в одном из населенных пунктов Атырау, сообщает Zakon.kz.

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