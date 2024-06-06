Огонь охватил комнату страха в развлекательном центре Кызылорды

6 июня в Кызылорде на территории центрального городского парка загорелась внутренняя обшивка комнаты страха, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огонь распространился на площади 75 кв. м.



"Силами МЧС пожар был полностью ликвидирован за 15 минут с момента поступления вызова. Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается", – рассказал оперативный дежурный службы пожаротушения города Кызылорды Асет Есенов.





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