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Законодательство РК

Огонь охватил комнату страха в развлекательном центре Кызылорды

пожар в развлекательном центре, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 20:16 Фото: пресс-служба МЧС РК
6 июня в Кызылорде на территории центрального городского парка загорелась внутренняя обшивка комнаты страха, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огонь распространился на площади 75 кв. м.

"Силами МЧС пожар был полностью ликвидирован за 15 минут с момента поступления вызова. Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается", – рассказал оперативный дежурный службы пожаротушения города Кызылорды Асет Есенов.


Ранее сообщалось, что хозпостройка вспыхнула рядом с жилым домом в Алматы.

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МЧС РК Кызылорда Кызылординская область Пожар 2024 год
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