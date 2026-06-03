Жуткий аттракцион в Атырау превратился в руины
Фото: magnific.com
В Атырау произошел пожар на территории парка "Керемет". Огнем полностью уничтожено здание аттракциона "Комната страха", сообщает Zakon.kz.
Очевидцы рассказали Первому каналу "Евразия", к моменту прибытия пожарных расчетов строение было полностью охвачено пламенем.
В результате происшествия никто не пострадал. В момент возгорания посетителей внутри не было, поскольку парк не работал.
Причины пожара устанавливаются. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее сообщалось, что слизни парализовали работу аттракционов в нидерландском парке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript