Операцию по спасению коз на реке Иртыш в ВКО сняли на видео
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
6 июня спасатели пришли на помощь и эвакуировали на лодке пять коз, которые оказались отрезанными водой на островке в реке Иртыш. Тревогу забила их хозяйка, которая обнаружила, что животные не вернулись с выпаса домой, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.
"Оказавшиеся в экстренной ситуации парнокопытные легко перенесли всю спасательную операцию, были послушными и, добравшись благодаря сотрудникам службы ЧС до берега, шустро покинули плавсредство, почувствовав безопасность", – говорится в сообщении.
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