Операцию по спасению коз на реке Иртыш в ВКО сняли на видео

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

6 июня спасатели пришли на помощь и эвакуировали на лодке пять коз, которые оказались отрезанными водой на островке в реке Иртыш. Тревогу забила их хозяйка, которая обнаружила, что животные не вернулись с выпаса домой, сообщает Zakon.kz.

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