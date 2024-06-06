В Алматы горел цех по производству матрасов

В МЧС РК сообщили о пожаре, который произошел ночью в Турксибском районе в цеху по производству матрасов, передает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, силами МЧС полностью ликвидирован огонь на площади 200 кв.м.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.





Ранее 6 июня сообщалось о пожаре в Алатауском районе Алматы. На территории частного жилого дома произошел пожар в хозяйственной постройке, он распространился на площади 50 кв. м. Угроза распространения огня была снята в кратчайшие сроки. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.