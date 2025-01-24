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Происшествия

В Алматы загорелось крупное здание с цехом

В Алматы пожар в цеху, на заводе, Турксибский район, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 11:12 Фото: ДЧС Алматы
Утром 24 января в Алматы произошел пожар в Турксибском районе, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС, в 09:53 силы и средства выехали по повышенному рангу вызова по адресу: ул. Майлина, 85, двухэтажный цех по производству полиуретанового клея.

"По прибытии в 10:00 установлено горение цеха открытым пламенем. Введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты. Создан оперативный штаб, два участка тушения пожара", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на месте сильное задымление, звенья газодымозащитной службы работают в аппаратах сжатого воздуха и с применением тепловизора. Тушение пожара осложнилось высокой горючей загрузкой.

В 10:45 пожар локализовали. Предварительная площадь – 250 кв. м.

Фото: ДЧС Алматы

Согласно данным в интернете, в указанном здании находятся завод по производству полиуретанового клея, компания по продаже муки и страховая компания.

Накануне, 23 января, в Павлодарской области полностью сгорела школа.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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