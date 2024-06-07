В Актюбинской области на поиски 13-летнего подростка подняли вертолет "Казавиаспаса"
Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС Казахстана утром 7 июня 2024 года начали поиски пропавшего подростка с воздуха, сообщает Zakon.kz.
Мальчик, 2011 года рождения, ушел из дома еще 4 июня и до сих пор не вернулся.
Наземные работы четвертые сутки ведут спасатели и кинологическая служба из гарнизона ДЧС Актюбинской области.
Они продолжают прочесывать местность, водоемы и проверять все возможные места нахождения ребенка.
Фото: МЧС РК
Наряду с этим водолазы осматривают водные объекты на территории города Актобе.
Фото: МЧС РК
Ранее сообщалось, что двух тонущих мужчин вытащили из воды спасатели Актау.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript