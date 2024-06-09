В Атырау спасли младенца, который остался в задымленной квартире

В Атырау младенец оказался один в задымленной квартире. Спасателям пришлось экстренно врываться в запертую квартиру, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в минувший четверг, 6 июня. 8-месячный малыш оказался в одной из квартир города Атырау в 6-этажном жилом доме.





В МЧС отмечают, что причина сильного задымления – оставленная на газовой плите пища.

Дверь квартиры была заперта снаружи. Спасатель МЧС, командир отделения СПЧ-1 Азамат Курманиязов проник в дом по лестничному маршу.



Медики Центра медицины катастроф МЧС РК оказали малышу первую медицинскую помощь.

8 июня женщина едва не утонула на глазах у людей на пляже в Мангистауской области.

