В Атырау спасли младенца, который остался в задымленной квартире
Фото: МЧС РК
В Атырау младенец оказался один в задымленной квартире. Спасателям пришлось экстренно врываться в запертую квартиру, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел в минувший четверг, 6 июня. 8-месячный малыш оказался в одной из квартир города Атырау в 6-этажном жилом доме.
В МЧС отмечают, что причина сильного задымления – оставленная на газовой плите пища.
Дверь квартиры была заперта снаружи. Спасатель МЧС, командир отделения СПЧ-1 Азамат Курманиязов проник в дом по лестничному маршу.
Медики Центра медицины катастроф МЧС РК оказали малышу первую медицинскую помощь.
8 июня женщина едва не утонула на глазах у людей на пляже в Мангистауской области.
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