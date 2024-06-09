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В Атырау спасли младенца, который остался в задымленной квартире

спасение малыша, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 12:59 Фото: МЧС РК
В Атырау младенец оказался один в задымленной квартире. Спасателям пришлось экстренно врываться в запертую квартиру, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в минувший четверг, 6 июня. 8-месячный малыш оказался в одной из квартир города Атырау в 6-этажном жилом доме.


В МЧС отмечают, что причина сильного задымления – оставленная на газовой плите пища.

Дверь квартиры была заперта снаружи. Спасатель МЧС, командир отделения СПЧ-1 Азамат Курманиязов проник в дом по лестничному маршу.

Медики Центра медицины катастроф МЧС РК оказали малышу первую медицинскую помощь.

8 июня женщина едва не утонула на глазах у людей на пляже в Мангистауской области.

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