Пять человек погибли в страшном ДТП на трассе в области Жетысу
Фото: скриншот видео
26 июня вечером на 432-м километре автодороги "Алматы – Усть-Каменогорск" произошло ДТП, повлекшее смерть пяти человек, сообщает Zakon.kz.
В результате аварии с участием двух авто погибли оба водителя и три пассажира. Еще двое пассажиров с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение, сообщили в полиции области.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
"Полиция в очередной раз призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными за рулем".Департамент полиции области Жетысу
23 июня три человека погибли в страшной аварии на трассе Алматы – Хоргос.
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