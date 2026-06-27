Пять человек погибли в страшном ДТП на трассе в области Жетысу

26 июня вечером на 432-м километре автодороги "Алматы – Усть-Каменогорск" произошло ДТП, повлекшее смерть пяти человек, сообщает Zakon.kz.

В результате аварии с участием двух авто погибли оба водителя и три пассажира. Еще двое пассажиров с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение, сообщили в полиции области.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

"Полиция в очередной раз призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными за рулем". Департамент полиции области Жетысу

23 июня три человека погибли в страшной аварии на трассе Алматы – Хоргос.