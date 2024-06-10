Пытался растоптать свой смартфон – подозреваемый в серийном мошенничестве задержан в СКО

Подозреваемого в серийном интернет-мошенничестве задержали полицейские Северного Казахстана. Увидев полицейских, тот попытался избавиться от своего смартфона, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, 53-летний житель Петропавловска обратился в полицию с заявлением о мошенничестве в апреле. В ноябре прошлого года к нему подошел неизвестный человек, который представился полицейским, задавал вопросы, имитируя оперативно-розыскные мероприятия. Войдя в доверие к потерпевшему, лжеполицейский уговорил его якобы в интересах следствия продиктовать код, пришедший по sms. Как выяснилось впоследствии, на мужчину был оформлен кредит свыше 1 млн тенге.

Несмотря на прошедшие месяцы, сотрудники группы по борьбе с киберпреступностью управления криминальной полиции ДП СКО и группы Cyberpol УП города Петропавловска оперативно вычислили подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Петропавловска. К задержанию оперативники привлекли сотрудников специального отряда быстрого реагирования.

В какой-то момент подозреваемый, воспользовавшись тем, что его барсетка упала на землю, попытался растоптать находившийся в ней смартфон, но бойцы СОБР пресекли его действия.

"В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК "Мошенничество". Уже известно имя еще одного потерпевшего. Проверяется возможная причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям". Начальник УКП ДП СКО Иван Терзиди

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

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