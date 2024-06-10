Более двух дней искали 77-летнего рыбака в Алматинской области
Фото: скриншот видео
8 июня 2024 года 77-летний мужчина выехал на рыбалку на реку Или вблизи села Караой Балхашского района. Первыми тревогу забили родственники рыбака, о пропаже они заявили в службу спасения, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, в течение двух суток спасатели вели аэровизуальные поиски с помощью беспилотного летательного аппарата в радиусе семи километров от места пропажи гражданина.
"Шли также и наземные работы. Пеший патруль прочесал более 30 км в юго-западном направлении от села Караой. Мужчину удалось найти, в это время обессиленный лежал на берегу реки. Оказалось, что он заблудился", – говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие на место спасатели оказали рыбаку первую помощь и доставили его в населенный пункт.
Ранее сообщалось, что случайные прохожие спасли тонущую девушку в Усть-Каменогорске.
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