#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Двое суток искали пропавшего рыбака в области Жетысу

Фото: Zakon.kz
В Сарканском районе примерно в 100 км от села Лепсы, на реке Аягоз спасатели нашли мужчину 1969 года рождения, ранее пропавшего во время рыбалки, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, мужчина 3 апреля выехал с друзьями на рыбалку и пропал, потеряв ориентир в ночное время.

В ходе поисков установлено, что он находился недалеко от других рыбаков. Двое его друзей самостоятельно вернулись домой.

В поисково-спасательных работах были задействованы силы и средства ДЧС, ДП а также родственники.

Состояние найденного гражданина удовлетворительное. В медицинской помощи не нуждался.

Ранее в Талдыкоргане на территории завода по производству стеклопластиковых труб произошел пожар.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: