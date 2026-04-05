Двое суток искали пропавшего рыбака в области Жетысу

В Сарканском районе примерно в 100 км от села Лепсы, на реке Аягоз спасатели нашли мужчину 1969 года рождения, ранее пропавшего во время рыбалки, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, мужчина 3 апреля выехал с друзьями на рыбалку и пропал, потеряв ориентир в ночное время.

В ходе поисков установлено, что он находился недалеко от других рыбаков. Двое его друзей самостоятельно вернулись домой.

В поисково-спасательных работах были задействованы силы и средства ДЧС, ДП а также родственники.

Состояние найденного гражданина удовлетворительное. В медицинской помощи не нуждался.

