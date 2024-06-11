Двух жителей ВКО посадили на 5 лет за сепаратизм после разговора в чате

Решением суда №2 города Усть-Каменогорска двое жителей Восточно-Казахстанской области осуждены за публикации и комментарии, разжигающие национальную и социальную рознь, сообщает Zakon.kz.

"В ходе следствия выяснилось, что указанные лица в феврале 2024 года с использованием интернет-ресурсов (чат-рулетка) высказывали идеи и убеждения о необходимости проведения референдума с целью отчуждения Восточно-Казахстанской области от Республики Казахстан". Прокуратура Восточно-Казахстанской области

В случае недостижения положительных результатов на референдуме пропагандировали насильственный захват территории.

Обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись.

Вступившим в законную силу приговором суда вышеуказанные лица осуждены к пяти годам лишения свободы.

В прокуратуре подчеркнули, что вопросы обеспечения безопасности и целостности государства на особом контроле правоохранительных и специальных органов.

В конце мая полиция и прокуратура ВКО провели спецоперацию, разрабатываемую несколько месяцев.

