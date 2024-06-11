Военные моряки спасли двух человек в Каспийском море

Военнослужащие Военно-морских сил РК спасли на Каспийском море двух человек, терпевших бедствие далеко от берега, передает Zakon.kz.

Сообщение о двух казахстанцах на сапбордах, которых волны унесли в открытое море, экипаж ракетно-артиллерийского корабля "Маңғыстау" получил от оперативного дежурного. В это время корабль Военно-морских сил Вооруженных сил РК находился в районе боевой подготовки. Экипаж выполнял мероприятия по сдаче курсовой задачи К-2 "Плавание корабля. Ведение боевых действий одиночным кораблем".

После получения сигнала командир корабля "Маңғыстау" капитан-лейтенант Нурбет Талгат произвел расчеты с учетом гидрометеорологических условий. Экипаж корабля получил приказ приступить к поисково-спасательной операции.

Терпящих бедствие казахстанцев военные моряки нашли спустя четыре часа с момента получения сигнала в районе мыса Скалистый в 5-6 милях от берега (около 10 километров).

"Бдительность и высокие боевые навыки показал старшина команды боевой части связи и радиотехнической службы старший матрос Азимхон Амирханов, обследовавший морской сектор с помощью радиолокационной станции", – пояснил командир корабля.

Как оказалось, у катавшихся на сапбордах молодых ребят осталось одно весло на двоих. Подняв продрогших спортсменов на борт корабля, моряки оказали им первую медицинскую помощь, а также предоставили теплые одеяла и согрели горячим чаем. Спасенных казахстанцев срочно доставили в порт Актау.

5 июня двухлетний ребенок утонул в Каспийском море.

