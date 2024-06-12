Две тонны конопли сожгли в Шуской долине

В Жамбылской области на прошлой неделе на 1,8 га после скашивания сожгли две тонны 150 кг дикорастущей конопли, сообщает Zakon.kz.

В ДП региона рассказали, что новая карта, составленная в прошлом году, позволила полицейским вести системный контроль за фактическими площадями произрастания дикорастущей конопли в Шуской долине.

"В комплекс антинаркотических мероприятий входит не только предотвращение заготовки, вывоза дикорастущей конопли, но и уничтожение ее массовых плантаций. Основные очаги произрастания – это заброшенные огороды, сельскохозяйственные угодья, не используемые по целевому назначению". Руководитель Управления по противодействию наркопреступности ДП Алим Бажикбаев

По его словам, химическую обработку не проводят, так как это вредно для экологии.

Каждый год коноплю сжигают до ее вегетативного созревания.

За прошлый год на территории Жамбылской области уничтожено более 220 тонн дикорастущей конопли.

В мае два жителя Астаны получили тюремные сроки за выращивание конопли.