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Районная больница в Карагандинской области начисляла деньги "мертвым душам"

Районная больница в Карагандинской области начисляла деньги &quot;мертвым душам&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 12:24 Фото: прокуратура Карагандинской области
Районная больница Бухар-Жырауского района Карагандинской области начисляла деньги за амбулаторно-поликлиническую помощь "мертвым душам" – людям, покинувшим Казахстан и не имеющим фактического доступа к деньгам, передает Zakon.kz.

Прокуратура Бухар-Жырауского района Карагандинской области вернула в бюджет более 7 миллионов тенге, сообщили в ведомстве.

Проверив деятельность больницы за три года, были обнаружены серьезные нарушения, связанные с незаконным расчетом финансирования на оказание амбулаторно-поликлинической помощи.

"Прокуроры выявили так называемые "мертвые души" – 87 человек, которые выбыли за пределы Республики Казахстан, однако на них продолжалось начисление финансирования по комплексному подушевому нормативу граждан. Данное нарушение привело к незаконному использованию бюджетных средств". Прокуратура Карагандинской области

По акту прокурорского надзора районная больница вернула в государственный бюджет более 7 миллионов тенге. К дисциплинарной ответственности привлечены три, к административной ответственности – два должностных лица.

Ранее в ВКО посадили бухгалтера детского сада, начислившего себе за три года 12 млн тенге.

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