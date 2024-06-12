Районная больница в Карагандинской области начисляла деньги "мертвым душам"
Фото: прокуратура Карагандинской области
Районная больница Бухар-Жырауского района Карагандинской области начисляла деньги за амбулаторно-поликлиническую помощь "мертвым душам" – людям, покинувшим Казахстан и не имеющим фактического доступа к деньгам, передает Zakon.kz.
Прокуратура Бухар-Жырауского района Карагандинской области вернула в бюджет более 7 миллионов тенге, сообщили в ведомстве.
Проверив деятельность больницы за три года, были обнаружены серьезные нарушения, связанные с незаконным расчетом финансирования на оказание амбулаторно-поликлинической помощи.
"Прокуроры выявили так называемые "мертвые души" – 87 человек, которые выбыли за пределы Республики Казахстан, однако на них продолжалось начисление финансирования по комплексному подушевому нормативу граждан. Данное нарушение привело к незаконному использованию бюджетных средств". Прокуратура Карагандинской области
По акту прокурорского надзора районная больница вернула в государственный бюджет более 7 миллионов тенге. К дисциплинарной ответственности привлечены три, к административной ответственности – два должностных лица.
Ранее в ВКО посадили бухгалтера детского сада, начислившего себе за три года 12 млн тенге.
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