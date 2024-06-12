Районная больница в Карагандинской области начисляла деньги "мертвым душам"

Районная больница Бухар-Жырауского района Карагандинской области начисляла деньги за амбулаторно-поликлиническую помощь "мертвым душам" – людям, покинувшим Казахстан и не имеющим фактического доступа к деньгам, передает Zakon.kz.

Прокуратура Бухар-Жырауского района Карагандинской области вернула в бюджет более 7 миллионов тенге, сообщили в ведомстве.

Проверив деятельность больницы за три года, были обнаружены серьезные нарушения, связанные с незаконным расчетом финансирования на оказание амбулаторно-поликлинической помощи.

"Прокуроры выявили так называемые "мертвые души" – 87 человек, которые выбыли за пределы Республики Казахстан, однако на них продолжалось начисление финансирования по комплексному подушевому нормативу граждан. Данное нарушение привело к незаконному использованию бюджетных средств". Прокуратура Карагандинской области

По акту прокурорского надзора районная больница вернула в государственный бюджет более 7 миллионов тенге. К дисциплинарной ответственности привлечены три, к административной ответственности – два должностных лица.

Ранее в ВКО посадили бухгалтера детского сада, начислившего себе за три года 12 млн тенге.