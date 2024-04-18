Опубликовано видео спасения животных в затопленном Петропавловске

В Петропавловске приходят на помощь не только к людям, но и животным. За двое суток волонтеры спасли более 100 собак и 40 кошек, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Центра поддержки гражданских инициатив уточнили, что найденных животных доставляют в приют, а если требуется медицинская помощь, их направляют в ветеринарные клиники.

"Горожане, потерявшие своих домашних питомцев, могут обратиться к волонтерам общественного объединения Green help и забрать их из приютов". Пресс-служба Центра поддержки гражданских инициатив

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Ранее сообщалось, что микрорайон Подгору в Петропавловске будут активно осушать мотопомпами и водооткачивающей техникой. Акиму Петропавловска поручено в сжатые сроки организовать данную работу.