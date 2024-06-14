Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

18 человек эвакуировали из горящего бильярдного клуба в Кызылорде

Огонь , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 18:17 Фото: pixabay
14 июня в одном из бильярдных клубов Кызылорды произошло возгорание барной стойки на площади 4 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в МЧС РК, благодаря умелым и оперативным действиям огнеборцев горение ликвидировано за 27 минут с момента вызова.

Находившихся в клубе людей пришлось эвакуировать.

Жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов.

Ранее в Караганде случился пожар в гостинице.

Читайте также

Пожарные
Троих человек спасли из пожара в Костанае
В Алматы начинающий блогер покончила с собой
В Алматы начинающий блогер покончила с собой
В СКО семья отравилась, пельмени, кола, дети умерли
Семья отравилась пельменями в СКО: погибли два ребенка
Ирина Мишура
МЧС РК Кызылорда Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тонировка
"Разрешение" тонировать передние стекла авто прокомментировали в МВД
доллар США
Крах Московской биржи: что будет с курсом рубля и доллара
Алматинцев ждет опасная погода: ДЧС сделал заявление
Алматинцев ждет опасная погода: ДЧС обратился к горожанам
Баян Алагузова обратилась за поддержкой
Баян Алагузова обратилась за поддержкой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: