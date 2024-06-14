18 человек эвакуировали из горящего бильярдного клуба в Кызылорде
Фото: pixabay
14 июня в одном из бильярдных клубов Кызылорды произошло возгорание барной стойки на площади 4 кв. м, сообщает Zakon.kz.
Как проинформировали в МЧС РК, благодаря умелым и оперативным действиям огнеборцев горение ликвидировано за 27 минут с момента вызова.
Находившихся в клубе людей пришлось эвакуировать.
Жертв и пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов.
Ранее в Караганде случился пожар в гостинице.
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