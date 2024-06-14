18 человек эвакуировали из горящего бильярдного клуба в Кызылорде

Фото: pixabay

14 июня в одном из бильярдных клубов Кызылорды произошло возгорание барной стойки на площади 4 кв. м, сообщает Zakon.kz.

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