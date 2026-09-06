Огонь с первого по седьмой этаж охватил строящуюся высотку в Астане

Строящийся 12-этажный жилой дом загорелся в Астане по улице А-32 в районе Сарайшык, сообщает Zakon.kz.

В эти минуты столичные спасатели МЧС ликвидируют возгорание в строящемся двенадцатиэтажном жилом доме по улице А-32 в районе Сарайшык города Астаны.

По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение утеплителя с первого по седьмой этаж, сообщили в МЧС 6 сентября 2026 года.

Незамедлительно были поданы пожарные стволы. Проводятся работы по полной ликвидации пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды.

Информация о пострадавших не поступала.

В МЧС сообщили, что пожар локализован.

Обновлено: пожар потушен сотрудниками МЧС.

Ранее в Астане ночью загорелась кровля двухэтажного здания. Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилые дома.