Огонь с первого по седьмой этаж охватил строящуюся высотку в Астане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Строящийся 12-этажный жилой дом загорелся в Астане по улице А-32 в районе Сарайшык, сообщает Zakon.kz.
В эти минуты столичные спасатели МЧС ликвидируют возгорание в строящемся двенадцатиэтажном жилом доме по улице А-32 в районе Сарайшык города Астаны.
По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение утеплителя с первого по седьмой этаж, сообщили в МЧС 6 сентября 2026 года.
Незамедлительно были поданы пожарные стволы. Проводятся работы по полной ликвидации пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды.
Информация о пострадавших не поступала.
В МЧС сообщили, что пожар локализован.
Обновлено: пожар потушен сотрудниками МЧС.
Ранее в Астане ночью загорелась кровля двухэтажного здания. Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилые дома.
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