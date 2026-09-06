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Происшествия

Огонь с первого по седьмой этаж охватил строящуюся высотку в Астане

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 14:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Строящийся 12-этажный жилой дом загорелся в Астане по улице А-32 в районе Сарайшык, сообщает Zakon.kz.

В эти минуты столичные спасатели МЧС ликвидируют возгорание в строящемся двенадцатиэтажном жилом доме по улице А-32 в районе Сарайшык города Астаны.

По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение утеплителя с первого по седьмой этаж, сообщили в МЧС 6 сентября 2026 года.

Незамедлительно были поданы пожарные стволы. Проводятся работы по полной ликвидации пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды.

Информация о пострадавших не поступала.

В МЧС сообщили, что пожар локализован.

Обновлено: пожар потушен сотрудниками МЧС.

Ранее в Астане ночью загорелась кровля двухэтажного здания. Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилые дома.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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