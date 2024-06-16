Жилые дома горели в трех регионах страны

Ночью 16 июня в трех регионах страны горели жилые дома, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, в селе Теренколь Павлодарской области произошло возгорание частного жилого дома и гаража на общей площади 200 кв.м.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В одном из частных жилых домов Уральска также произошло возгорание. Силами огнеборцев из дома был вынесен газовый баллон объемом 27 л.

Фото: пресс-служба МЧС РК

А огнеборцы Алматинской области ликвидировали возгорание кровли частного жилого дома на площади 160 кв.м. Происшествие случилось в селе Белбулак.

По всем случаям удалось избежать человеческих жертв. Причины пожаров устанавливаются.

Недавно из пожара в городе Актау были спасены трое детей.