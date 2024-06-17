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Законодательство РК

Лжекомпозитор продал нескольким алматинским исполнителям чужое произведение

Лжекомпозитор, чужое произведение, Алматы, исполнители, мошенник, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 11:59 Фото: pixabay
Полиция Алматы задержала лжекомпозитора, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 17 июня в полиции Алматы, 30-летнего мужчину подозревают в совершении мошенничества в отношении ряда музыкальных исполнителей. Пострадавшие обратились к стражам порядка с коллективным заявлением.

"Как следует из обращения граждан, гр. Ы., 1994 года рождения, заверяя, что является композитором, продал чужое произведение сразу нескольким исполнителям. Подозреваемый задержан. Его действия квалифицированы ст. 190 ч. 3 УК РК (Мошенничество в отношении двух и более лиц). Досудебное расследование продолжается", – сообщил начальник Управления полиции Бостандыкского района полковник полиции Дидар Аханов.

Ранее сообщалось о том, что отца Филиппа Киркорова "успешный бизнесмен" обманул на 3,5 млн рублей.

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