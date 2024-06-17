Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Выброс нитрозного газа произошел в Актау

Актау, выброс газа, КазАзот, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 14:51 Фото: Департамент экологии Мангистауской области
На предприятии "КазАзот" утром 17 июня произошел выброс нитрозного газа, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте экологии Мангистауской области, инцидент случился примерно в 7:40.

"Произошел кратковременный выброс нитрозного газа из-за отклонения от нормального технологического режима во время пусковых работ на агрегате №3 в цехе АО "КазАзот". В связи с этим департаментом экологии по Мангистауской области будет назначена внеплановая проверка в отношении АО "КазАзот". О результатах проверки будет сообщено дополнительно", – сообщили в ведомстве.

Нитрозные газы, согласно данным из открытых источников, образуются при очистке газов от оксидов азота при производстве концентрированной азотной кислоты. Нитрозные газы, получаемые при окислении аммиака на платиновых или платинородиевых катализаторах, содержат в основном окись азота, из которой при дальнейшем окислении образуются высшие оксиды азота. В зависимости от состава и температуры нитрозные газы представляют собой желтые, коричневые до красно-коричневых оттенков газовые облака с резким запахом. Нитрозные газы (кроме N2O) вызывают при ингаляции химические ожоги в области дыхательных путей (образование азотистой и азотной кислот), отек голосовых связок и легких, нарушения со стороны ЦНС.

В феврале 2024 года в Актау на территории Индустриального парка огромная башня с химическими отходами загорелась и рухнула.

Читайте также

Трехлетний мальчик выпал из окна 5 этажа в Темиртау
Трехлетний мальчик выпал из окна 5-го этажа в Темиртау
Рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Уральске
Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Уральске
Ирина Капитанова
Актау Мангистау Мангистауская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
поддержавшие страны
К чему пришли страны на саммите мира по Украине
термометр
Сильная жара, ливень и град ожидается в Казахстане 17 июня
штормовое предупреждение
В Астане и 16 областях на понедельник объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: