Выброс нитрозного газа произошел в Актау

На предприятии "КазАзот" утром 17 июня произошел выброс нитрозного газа, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте экологии Мангистауской области, инцидент случился примерно в 7:40.

"Произошел кратковременный выброс нитрозного газа из-за отклонения от нормального технологического режима во время пусковых работ на агрегате №3 в цехе АО "КазАзот". В связи с этим департаментом экологии по Мангистауской области будет назначена внеплановая проверка в отношении АО "КазАзот". О результатах проверки будет сообщено дополнительно", – сообщили в ведомстве.

Нитрозные газы, согласно данным из открытых источников, образуются при очистке газов от оксидов азота при производстве концентрированной азотной кислоты. Нитрозные газы, получаемые при окислении аммиака на платиновых или платинородиевых катализаторах, содержат в основном окись азота, из которой при дальнейшем окислении образуются высшие оксиды азота. В зависимости от состава и температуры нитрозные газы представляют собой желтые, коричневые до красно-коричневых оттенков газовые облака с резким запахом. Нитрозные газы (кроме N2O) вызывают при ингаляции химические ожоги в области дыхательных путей (образование азотистой и азотной кислот), отек голосовых связок и легких, нарушения со стороны ЦНС.

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