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В Щучинске двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа и остался жив

В Щучинске двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа и остался жив , фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 18:20 Фото: unsplash
В Щучинске из окна многоэтажного дома выпал двухлетний мальчик, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДЧС Акмолинской области, инцидент произошел 17 июня на территории многоэтажного жилого дома.

"Малыша с различными травмами госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

Ведомство призвало казахстанцев не оставлять маленьких детей без присмотра.

"Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых", – подчеркнули в ДЧС.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже в городе Темиртау. Спасти его не удалось. 

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