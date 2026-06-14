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События

Унесло на 500 метров от берега: двух мужчин спасли на Каспийском море

мужчина, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 13:57 Фото: скриншот видео
Сотрудники МЧС спасли двух мужчин, которых на сапборде унесло в Каспийское море, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, мужчин унесло в море из-за сильного течения.

"Во время проведения профилактических мероприятий на воде сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС на расстоянии около 500 метров от берега заметили людей, которые просили о помощи, в районе 4А микрорайона города Актау", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что оба мужчины находились в спасательных жилетах, что помогло избежать трагических последствий.

Их доставили на берег на лодке. В медицинской помощи они не нуждались.

Ранее подросток чуть не утонул в Каспийском море.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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