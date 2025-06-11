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Происшествия

В Алматы во время крупного пожара в доме нашли тело мужчины

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 01:18 Фото: pixabay
Пожар разгорелся в Алматы в сразу двух домах. Огонь охватил более более 500 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, был создан оперативный штаб. Пожарным приходится работать на нескольких участках. Задействовано 15 единиц техники, более 50 человек личного состава. 

"В жилом доме на нескольких владельцев барачного типа произошел пожар с переходом на соседний дом на четырех владельцев барачного типа и на баню с хозпостройкой на общей площади предварительно более 500 кв. м. На месте пожара обнаружено тело мужчины", – говорится в сообщении.

В ходе тушения пожара произошел взрыв газового баллона.

Дополнительная разведка на наличие людей продолжается.

В 00:55 пожар был локализован.

Ранее сообщалось, что двух детей спасли от пожара огнеборцы в Костанае.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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