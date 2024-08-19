В Алматы ребенок упал в четырехметровую траншею

В Алматы помощь спасателей МЧС понадобилась 11-летнему ребенку, упавшему в траншею, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, на пульт 112 поступило сообщение о том, что в коттеджном городке "Елисейские поля" Наурызбайского района Алматы в траншею глубиной четыре метра упал ребенок 2013 г. р.

"Прибывшие к месту вызова спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью носилки извлекли мальчика. Оказав первую медицинскую помощь, передали работникам скорой помощи", – сообщили в МЧС 19 августа.





В июле 2024 года помощь спасателей понадобилась 16-летнему подростку, который взобрался на гору в Алматинской области и не смог самостоятельно спуститься.

