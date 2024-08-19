Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы ребенок упал в четырехметровую траншею

В Алматы ребенок упал в четырехметровую траншею, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 12:13 Фото: МЧС РК
В Алматы помощь спасателей МЧС понадобилась 11-летнему ребенку, упавшему в траншею, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, на пульт 112 поступило сообщение о том, что в коттеджном городке "Елисейские поля" Наурызбайского района Алматы в траншею глубиной четыре метра упал ребенок 2013 г. р.

"Прибывшие к месту вызова спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью носилки извлекли мальчика. Оказав первую медицинскую помощь, передали работникам скорой помощи", – сообщили в МЧС 19 августа.


В июле 2024 года помощь спасателей понадобилась 16-летнему подростку, который взобрался на гору в Алматинской области и не смог самостоятельно спуститься.

Читайте также

Более 230 тонн наркотиков уничтожили в Казахстане за 10 лет
Более 230 тонн наркотиков уничтожили в Казахстане за 10 лет
Украла у знакомых более 223 млн тенге: казахстанку экстрадировали из России
Украла у знакомых более 223 млн тенге: казахстанку экстрадировали из России
Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты
Air Astana выступила с заявлением по рейсу из Актобе в Алматы
Ирина Капитанова
МЧС РК Алматы 2024 год Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Жамбылской области простились с погибшими в ДТП полицейскими
В Жамбылской области простились с полицейскими, погибшими в страшном ДТП
Полицейский погиб в ДТП
Многодетный отец: что известно о погибшем в ДТП в Жамбылской области полицейском
Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, Астана летом, лето в Астане
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 19 по 21 августа
Новые функции в ватсапе
В WhatsApp появились новые функции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: