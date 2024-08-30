Большой склад вспыхнул открытым пламенем в Алматы
Фото: скриншот видео
Ночью 31 августа в Алатауском районе Алматы загорелся большой склад, сообщает Zakon.kz.
Согласно ролику, распространенному пресс-службой МЧС РК, открытым пламенем вспыхнула кровля здания. Пожар еще не потушили.
"Обстоятельства инцидента уточняются", – заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что крупный пожар разгорелся в атырауском частном подворье.
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