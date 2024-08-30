Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Большой склад вспыхнул открытым пламенем в Алматы

пожар на складе в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 00:23 Фото: скриншот видео
Ночью 31 августа в Алатауском районе Алматы загорелся большой склад, сообщает Zakon.kz.

Согласно ролику, распространенному пресс-службой МЧС РК, открытым пламенем вспыхнула кровля здания. Пожар еще не потушили.

"Обстоятельства инцидента уточняются", – заявили в ведомстве.


Ранее сообщалось, что крупный пожар разгорелся в атырауском частном подворье.

Читайте также

пожар в жилом доме
Крупный пожар разгорелся в атырауском частном подворье
В Японии из-за тайфуна Шаньшань эвакуируют более пяти миллионов человек
В Японии из-за тайфуна "Шаньшань" эвакуируют более пяти миллионов человек
Дети у окна, окно, выпал из окна, ребенок у окна, окна
Малыш из Павлодара упал с пятого этажа и выжил: врачи назвали это чудом
Елена Беляева
МЧС РК Алматы Пожар 2024 год Пожары
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
На жалобы казахстанцев о "нарисованной" зарплате в 400 тысяч тенге ответил глава Нацбанка
Количество зашкаливает: Игорь Крутой показал звезд, которые выступили на &quot;Новой волне&quot;
Количество зашкаливает: Игорь Крутой показал суперзвезд, которые исполнили свои хиты на "Новой волне"
Нацбанк, Казахстан, тенге
Стоит ли казахстанцам ожидать девальвации, рассказал глава Нацбанка
Скандальный подарок, бокалы из стекла, 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу, Зарина Примак, Абайская область
"Чувствую себя униженной": 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу о "подарке" молодежного центра
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: