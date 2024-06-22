Мужчина травмировался во время спуска с горы Кокшетау

Ночью 23 июня мужчина получил травму, когда спускался с горы Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ДЧС Акмолинской области, мужчина 1961 года поскользнулся и повредил ногу. К счастью, рядом с пострадавшим находился друг.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели оперативно-спасательного отделения № 7 поселка Бурабай. На месте они смогли оказать потерпевшему первую медицинскую помощь, а затем спустили пострадавшего с высоты 900 метров. После чего жителя города Кокшетау передали карете скорой помощи.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

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