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Туристка получила травмы в Боровом во время подъема на гору Кокшетау

туристка, МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 17:19 Фото: МЧС РК
В Боровом спасатели эвакуировали 66-летнюю женщину, которая получила травмы руки и ноги во время подъема на гору Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Сотрудникам МЧС пришлось спускать пострадавшую женщину на носилках, потому что самостоятельно сделать это с такими травмами она не смогла.

"Жительница села Красный Яр поднялась на 300 метров и травмировалась. Пострадавшей оказали медицинскую помощь и спустили к подножью горы на носилках, после чего передали сотрудникам скорой", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Ранее врачи Астаны рассказали о самочувствии 52-летнего гражданина Японии, из-за которого 17 августа 2024 года в столичном аэропорту Астаны экстренно совершил посадку швейцарский самолет, следующий из Токио в Цюрих. Бортпроводники заподозрили у одного из пассажиров серьезные проблемы с сердцем, после чего экипаж принял решение прервать полет.

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