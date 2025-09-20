#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.19
636.44
6.49
Происшествия

Женщина оказалась в опасной ловушке, сломав ногу в горах в Карагандинской области

горы, Карагандинская область, мчс, спасатели , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 22:41 Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС Казахстана совместно с медицинской бригадой 20 сентября оказали экстренную помощь женщине, пострадавшей во время прогулки в горах Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, инцидент произошел в районе зоны отдыха "Шахтер", расположенной в 12 км от города Каркаралинска.

"Женщина 1963 года рождения во время прогулки по горному маршруту упала и сломала ногу. Спасатели оперативно прибыли на место, оказали первую помощь и эвакуировали пострадавшую из труднодоступной местности. Далее ее передали бригаде скорой помощи", – говорится в сообщении.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при посещении горных и труднодоступных районов, а также не пренебрегать правилами поведения на природе.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В горах Алматы спасатели МЧС эвакуировали иностранную туристку с пика Пионер. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Жилые дома удалось отстоять при пожаре в горах у ВОАД в Алматы
18:30, 11 сентября 2025
Жилые дома удалось отстоять при пожаре в горах у ВОАД в Алматы
Утонули 115 человек, спасены 218: итоги купального сезона в Казахстане
16:22, 21 августа 2025
Утонули 115 человек, спасены 218: итоги купального сезона в Казахстане
Двухлетний малыш потерялся в горах Алматинской области
00:38, 06 августа 2025
Двухлетний малыш потерялся в горах Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: