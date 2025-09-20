Женщина оказалась в опасной ловушке, сломав ногу в горах в Карагандинской области

Спасатели МЧС Казахстана совместно с медицинской бригадой 20 сентября оказали экстренную помощь женщине, пострадавшей во время прогулки в горах Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, инцидент произошел в районе зоны отдыха "Шахтер", расположенной в 12 км от города Каркаралинска.

"Женщина 1963 года рождения во время прогулки по горному маршруту упала и сломала ногу. Спасатели оперативно прибыли на место, оказали первую помощь и эвакуировали пострадавшую из труднодоступной местности. Далее ее передали бригаде скорой помощи", – говорится в сообщении.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при посещении горных и труднодоступных районов, а также не пренебрегать правилами поведения на природе.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В горах Алматы спасатели МЧС эвакуировали иностранную туристку с пика Пионер.