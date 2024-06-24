Двое казахстанцев на водном скутере застряли в четырех километрах от берега

Фото: pixabay

Пресс-служба МЧС РК рассказала о том, что мужчина и женщина застряли на воде в трех-четырех километрах от берега, сообщает Zakon.kz.

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