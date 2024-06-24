Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Двое казахстанцев на водном скутере застряли в четырех километрах от берега

водный скутер сломался далеко от берега, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 08:17 Фото: pixabay
Пресс-служба МЧС РК рассказала о том, что мужчина и женщина застряли на воде в трех-четырех километрах от берега, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, пара каталась на скутере, который в какой-то момент сломался. В итоге молодым людям потребовалась помощь спасателей.

В министерстве отметили, что пару доставили на берег, спасенные в медицинской помощи не наждались.


Ранее сообщалось, что внедорожник утонул в реке Жетысуской области.

Читайте также

спасатели нашли тело мужчины, утонувшего три дня назад в Иртыше
Спасатели нашли тело мужчины, утонувшего три дня назад в Иртыше
Солдат вышел из комы в Отаре спустя чуть больше двух недель
Солдат вышел из комы в Отаре спустя чуть больше двух недель
Еще один элитный ЖК горел в Астане
Еще один элитный ЖК горел в Астане
Елена Беляева
МЧС РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Теракт в Дагестане: убиты шесть полицейских
Теракт в Дагестане: убиты шестеро полицейских
Теракты в Дагестане: что известно к этому часу
Теракт в Дагестане: что известно к этому часу
На границе Абхазии с Россией произошла перестрелка
На границе с Россией произошла перестрелка
Конец июня подарит большую любовь трем знакам зодиака: кого ждут романтика и счастье
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: