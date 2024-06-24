Двое казахстанцев на водном скутере застряли в четырех километрах от берега
Фото: pixabay
Пресс-служба МЧС РК рассказала о том, что мужчина и женщина застряли на воде в трех-четырех километрах от берега, сообщает Zakon.kz.
Как выяснилось, пара каталась на скутере, который в какой-то момент сломался. В итоге молодым людям потребовалась помощь спасателей.
В министерстве отметили, что пару доставили на берег, спасенные в медицинской помощи не наждались.
Ранее сообщалось, что внедорожник утонул в реке Жетысуской области.
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