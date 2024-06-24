В ЗКО полицейский наехал на лошадь: есть погибший
Фото: Zakon.kz
Полицейский за рулем Priora сбил лошадь, после чего в его автомобиль врезался водитель Volkswagen, который в итоге погиб на месте происшествия, передает Zakon.kz.
"Мой город" пишет, что, по информации Департамента полиции ЗКО, ДТП произошло ночью 23 июня в шести километрах от поселка Тоганас Сырымского района.
"31-летний полицейский в нерабочее время ехал на Priora и врезался в лошадь. После чего в его автомобиль врезался 52-летний водитель Volkswagen, который погиб на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.
На хозяина животного составили административный протокол по ст. 408 КоАП РК "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных". Назначены соответствующие экспертизы.
Проводится расследование.
Ранее четыре человека погибли в жуткой аварии на трассе в ЗКО.
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