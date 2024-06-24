В ЗКО полицейский наехал на лошадь: есть погибший

Фото: Zakon.kz

Полицейский за рулем Priora сбил лошадь, после чего в его автомобиль врезался водитель Volkswagen, который в итоге погиб на месте происшествия, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: