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Законодательство РК

В Мангистау на 30 суток арестовали мужчину, который врезался в столб и сбежал

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 16:23 Фото: freepik
В Мангистауской области вынесли приговор мужчине, который без прав сел за руль автомобиля, врезался в столб и сбежал с места происшествия, сообщает Zakon.kz.

Дело об административном правонарушении рассматривали в Тупкараганском районном суде по ч. 3 ст. 611 КоАП РК.

"Зная, что срок действия водительского удостоверения истек в 2016 году, мужчина 22 сентября 2024 года сел за руль автомобиля Nissan Primera. Не справившись с рулевым управлением, он врезался в фонарный столб, расположенный на обочине дороги в селе Баутино, а затем покинул место происшествия", – рассказали в пресс-службе областного суда.

Во время разбирательства мужчина полностью признал вину, но это не спасло его от наказания.

Учитывая количество совершенных ранее административных правонарушений, а также не установив смягчающих его вину обстоятельств, суд приговорил его к административному аресту на 30 суток.

Ранее в Актюбинской области суд приговорил бывшего сотрудника правоохранительных органов к пяти годам лишения свободы за ДТП, в котором погибли пятеро членов его семьи.

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